Kennedy knickt ein: „Hätte es besser lösen können“

Das kanadische Team besiegte am Samstag in Cortina d‘Ampezzo in einem spannenden Finale Großbritannien mit 9:6. „Es bedeutet mir die Welt, meine Teamkollegen mit einer Medaille um den Hals zu sehen. Ich weiß nicht, ob die Leute jemals verstehen werden, was wir als Team in dieser Woche durchgemacht haben – was ich ihnen als Team in dieser Woche zugemutet habe“, sagte Kennedy.