Alcaraz stürmt in Doha zu zweitem Saisontitel

„Vielleicht stehe ich in vier Jahren wieder dort“
Überraschende Aussage
Der Spanier Carlos Alcaraz hat auch sein heuer zweites Tennisturnier gewonnen. Nach seinem erstmaligen Triumph bei den Australian Open setzte er sich auch beim ATP500-Event in Doha durch, im Finale am Samstag gegen den Franzosen Arthur Fils siegte er in nur 51 Minuten mit 6:2,6:1.
Alcaraz hatte nur im Viertelfinale gegen den Russen Karen Chatschanow einen Satz abgegeben. „Das war ein wirklich starker Start ins Jahr“, meinte der Iberer. „Aber ich musste mental stark sein.“
