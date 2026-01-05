Krallen sich US-Riesen den weltgrößten Ölschatz?

Aktien der US-Ölkonzerne schießen in die Höhe

In Stellung bringt sich nun allen voran Chevron, das Unternehmen ist dort noch tätig, konnte sich mit dem Regime einigen. Aber auch Conoco Philips und Exxon Mobil wollen wieder ins lukrative Fördergeschäft einsteigen. Ihre Aktien schossen um zehn Prozent nach oben. Den Ölriesen stehen nach Urteilen Milliarden zu, Zahlungen flossen aber noch keine. Dafür will sich Trump rächen.