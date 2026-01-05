Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aktien schießen hinauf

Krallen sich US-Riesen den weltgrößten Ölschatz?

Wirtschaft
05.01.2026 16:11
Die Ölreserven sind riesig, lange Zeit dominierten US-Konzerne.
Die Ölreserven sind riesig, lange Zeit dominierten US-Konzerne.(Bild: ISAAC URRUTIA JOSE BULA)

Die USA haben es auf die lateinamerikanischen Rohstoffe abgesehen. Venezuela sitzt auf über einem Fünftel der globalen Erdölreserven, fördert aber um zwei Drittel weniger als in früheren Zeiten. Nimmt die Produktion wieder Fahrt auf, wäre das bahnbrechend für den weltweiten Markt.

0 Kommentare

„Wir haben Venezuelas Ölindustrie mit amerikanischer Tatkraft aufgebaut und die sozialistischen Regimes haben sie uns gestohlen“, poltert US-Präsident Donald Trump, der sich „seinen“ Ölschatz zurückholen will.

US-Ölindustrie war bereits lange Zeit am Ruder
Lange kontrollierten US-Konzerne tatsächlich die Ölförderung in dem lateinamerikanischen Land, bis der Sozialist Hugo Chávez an der Macht war und im Jahr 2007 eine Verstaatlichungsoffensive startete. Es folgten Rechtsstreitigkeiten mit dem Regime, das die Amerikaner herausdrängen wollte und letztlich die Wirtschaft ruinierte.

Venezuela sitzt auf dem größten Ölschatz der Welt, kann ihn aber nicht entsprechend nutzen.
Venezuela sitzt auf dem größten Ölschatz der Welt, kann ihn aber nicht entsprechend nutzen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Denn seitdem sank die Fördermenge. Sie beträgt derzeit 0,5 bis eine Million Fass pro Tag, vor rund 25 Jahren waren es noch 3,2 Millionen täglich. Mittlerweile ist die Produktion so eingebrochen, dass das Land trotz Reserven im Boden von 300 Milliarden Barrel sogar Öl importieren musste. Trotz 20 Prozent der weltweiten Vorkommen fördert Venezuela nur ein Prozent der globalen Menge und ist eines der ärmsten Länder weltweit. 

Aktien der US-Ölkonzerne schießen in die Höhe
In Stellung bringt sich nun allen voran Chevron, das Unternehmen ist dort noch tätig, konnte sich mit dem Regime einigen. Aber auch Conoco Philips und Exxon Mobil wollen wieder ins lukrative Fördergeschäft einsteigen. Ihre Aktien schossen um zehn Prozent nach oben. Den Ölriesen stehen nach Urteilen Milliarden zu, Zahlungen flossen aber noch keine. Dafür will sich Trump rächen.

Chevron fördert auch jetzt noch eine beträchtliche Menge in Venezuela, hat nun ...
Chevron fördert auch jetzt noch eine beträchtliche Menge in Venezuela, hat nun Milliarden-Investitionen vor.(Bild: AP/Rogelio V. Solis)

Fährt Venezuela seine Ölförderung wieder hoch, hätte das freilich große Auswirkungen auf den weltweiten Markt. „Bis dorthin ist es allerdings noch ein weiter Weg“, betont Energieexperte Johannes Benigni. „Doch das Potenzial ist zweifellos hoch.“ Aktuell gibt der Ölpreis (rund 61 Dollar) leicht nach, in den nächsten Monaten könnte es eine weitere Abwärtsbewegung geben Richtung 50 Dollar.

Lesen Sie auch:
Die Preise für Gold und Silber haben am Montag von der gestiegenen politischen Unsicherheit ...
Kräftiges Plus
US-Angriff auf Venezuela: Gold und Silber legen zu
05.01.2026
Maduros Vize übernimmt
Jagd aufs Öl: Wie es in Venezuela jetzt weitergeht
04.01.2026

Dem entgegen stehen wiederum die weltweite Unsicherheit und ein möglicherweise besseres Wirtschaftswachstum. Wie sich die Situation in Venezuela auswirkt, hängt einerseits von der noch unklaren konkreten politischen Zukunft des Landes ab, aber auch von vielen anderen Faktoren, die weltweit wirken.

Russland will Absinken von Rohstoffpreis verhindern
Genau im Blick hat auch Russland die Situation, nicht nur, weil mit Diktator Nicolás Maduro ein Verbündeter abhandenkommt. Sollte der Ölpreis tatsächlich deutlich sinken, verliert Putin Einnahmen für seinen Krieg. Ob das Putin zum Einlenken bringt, ist aber ebenso wie bei vielen geltenden Sanktionen fraglich.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
USAVenezuela
WirtschaftAktien
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
299.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
233.334 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
156.845 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Wirtschaft
Aktien schießen hinauf
Krallen sich US-Riesen den weltgrößten Ölschatz?
Auftritt in Cortina
Wie Tirol bei Olympia die Welt überzeugen möchte
Krone Plus Logo
Jubelnde Kreditnehmer
So beeinflusst der Leitzins jeden Österreicher
Servus, Buzihütte!
Kult-Gasthaus schließt nach sechs Jahrzehnten
„Konflikte“
Bargeld immer unbeliebter: Experten schlagen Alarm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf