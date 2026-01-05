Olympia 2026: Das ist nicht gerade fanfreundlich!

Großes Entertainment, ein Höhepunkt jagt in unserer Sportlandschaft den nächsten. Spektakuläre Events im Wochen-Rhythmus. Vor Silvester stürmten 15.500 Fans die Rennen am Semmering, das gestrige Bergiselspringen ähnelte einem Volksfest. Über 21.000 Besucher sorgten für einen ohrenbetäubenden Hexenkessel, Apres-Ski-Stimmung mit „Hey Baby“, Schlachtgesänge, ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer, Glühwein und strahlende Adler-Helden rund um Überraschungssieger Ren Nikaido krönten den Wintersport-Klassiker.
Am Dreikönigstag erlebt die Vierschanzentournee ihr Finale in Bischofshofen, danach geht’s Schlag auf Schlag mit den Skihits in Zauchensee, Flachau, Kitzbühel und Schladming weiter. Der Zug hat keine Bremse, bereits am 6. Februar werden die Winterspiele eröffnet …
… doch dann wird es für den Anhang komplizierter, Olympia-Schauen hat seine Tücken. In Cortina kämpfen die Skidamen wie die Rodler um Medaillen, in Bormio sind Marco Schwarz & Co. im Einsatz, in Livigno haben die Snowboarder plus Freestyler ihre Bewerbe, in Predazzo die Nordischen – und in Antholz die Biathleten. Während zuletzt die WM in Saalbach total zentriert war, sind in Italien die Distanzen riesig. Alleine die Autofahrt zwischen Bormio und Cortina dauert fünfeinhalb Stunden. Vor allem für die skibegeisterten Schlachtenbummler aus Österreich nicht gerade fanfreundlich. Dabei wäre Olympia für einige Bundesländer quasi vor der Haustüre …
