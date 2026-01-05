Olympia 2026: Das ist nicht gerade fanfreundlich!

… doch dann wird es für den Anhang komplizierter, Olympia-Schauen hat seine Tücken. In Cortina kämpfen die Skidamen wie die Rodler um Medaillen, in Bormio sind Marco Schwarz & Co. im Einsatz, in Livigno haben die Snowboarder plus Freestyler ihre Bewerbe, in Predazzo die Nordischen – und in Antholz die Biathleten. Während zuletzt die WM in Saalbach total zentriert war, sind in Italien die Distanzen riesig. Alleine die Autofahrt zwischen Bormio und Cortina dauert fünfeinhalb Stunden. Vor allem für die skibegeisterten Schlachtenbummler aus Österreich nicht gerade fanfreundlich. Dabei wäre Olympia für einige Bundesländer quasi vor der Haustüre …