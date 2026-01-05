Norweger stinksauer: „Ich habe diesen Ort so satt“

Riesengroßer Frust bei Halvor Egner Granerud! Nachdem Norwegens Skisprung-Star am Bergisel über eine halbe Stunde im Aufzug festgesteckt und wenig später die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst hatte, ging er mit Innsbruck knallhart ins Gericht: „Ich habe diesen Ort so satt!“
Eine optimale Wettkampfvorbereitung sieht anders aus. Als Halvor Egner Granerud am Sonntag nach dem Probedurchgang wieder hinauf auf den Schanzenturm am Bergisel wollte, blieb er mit weiteren Springern im Aufzug stecken. Zudem hatte er offenbar auch noch seine Sprungausrüstung an, weil die Organisatoren die Tasche mit seinen Straßenschuhen verlegt hatten.
Finale hauchdünn verpasst
Somit blieb nicht viel Zeit für sein Aufwärmprogramm. Letztendlich war sein Sprung auf 118 Meter zu wenig, als 31. verpasste der zweifache Skisprung-Gesamtweltcupsieger sowie Vierschanzentournee-Triumphator von 2023 die Entscheidung hauchdünn. Eine herbe Enttäuschung – Granerud war richtig sauer auf die Veranstalter in Innsbruck.
„Das ist echt beschissen“
„Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr keine Bewerbe mehr hier veranstalten dürfen. Das geht so nicht, das ist echt beschissen“, schimpfte er im Interview mit „Viaplay“ „Ich habe diesen Ort hier so satt. Ich frage mich, ob ich nächstes Jahr, wenn ich nicht um den Tournee-Sieg kämpfe, einfach die Gelegenheit nutze und auf den Bewerb hier pfeife.“
Entschuldigung folgte
Ingo Jenssen, der Pressesprecher der Tournee, erklärte, dass der Aufzug technische Probleme hatte, die zu Verzögerungen für einige Athleten – darunter auch Granerud – führten. „Das sollte nicht sein“, entschuldigte er sich für die unangenehme Situation.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.