Sabotage-Alarm nach Skandal um Skiwachs

Wie kam verbotenes Wachs in den Container?

Mittlerweile konnte das Team um Superstar Kamil Stoch das Rätsel lösen. Ein einzelner Wachsblock war mit Fluor verunreinigt. Das Wort „Sabotage“ wollte in der polnischen Mannschaft keiner laut sagen. Es ist aber noch ungeklärt, wie das verbotene Wachs in den polnischen Container kam. „Wir haben ein Verbot, so etwas zu kaufen“, stellte Maciusiak klar.