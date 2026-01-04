Rubio: „Würde mir in Havanna Sorgen machen“

Was Trump an Kolumbien stört

Wie berichtet, richtete Trump am Samstag eine Warnung an den linksgerichteten kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro. Er wirft ihm wie Maduro vor, Drogen in die USA zu schmuggeln. Im 19. und 20. Jahrhundert mischten sich die Vereinigten Staaten mehrfach in die inneren Angelegenheiten des südamerikanischen Landes ein, etwa bei der Niederschlagung von Rebellen und der Bekämpfung des Drogenhandels. In den 1980er-Jahren leitete das Weiße Haus in Zusammenarbeit mit der kolumbianischen Regierung verdeckte und polizeiliche Operationen, um den Drogenhandel einzudämmen.