Jüngstes Opfer erst 14

Crans-Montana: Über Hälfte der Toten identifiziert

Ausland
04.01.2026 11:08
Bei einem Gedenkgottesdienst in Crans-Montana trauerten zahlreiche Menschen um die Opfer der ...
Bei einem Gedenkgottesdienst in Crans-Montana trauerten zahlreiche Menschen um die Opfer der Brandkatastrophe.(Bild: AP/Antonio Calanni)

Nach dem verheerenden Brand im Schweizer Skiort Crans-Montana sind nun 16 weitere Todesopfer identifiziert worden. Insgesamt ist damit nun die Identität von 24 der 40 Opfer bekannt. Die jüngsten der Toten waren erst 14 Jahre alt, so die Polizei.

Bei den Identifizierten handelt sich um vier Schweizerinnen, sechs Schweizer, zwei Italiener sowie je einen italienisch-emiratischen, rumänischen, französischen und türkischen Staatsangehörigen. Sie sind zwischen 14 und 39 Jahre alt, teilte die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mit. Für Freitag wurde ein nationaler Trauertag angesetzt.

Großteil der Opfer waren Schweizerinnen und Schweizer
Laut aktuellem Ermittlungsstand sind bei dem Großfeuer in einer Bar in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen. Bisher wurden 24 von ihnen identifiziert. Bei den weiteren Identifizierten handelt es sich um vier Schweizerinnen und vier Schweizer im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. 119 Personen erlitten überwiegend schwere Brandverletzungen. Sie konnten mit wenigen Ausnahmen formell identifiziert werden. Darunter sind 71 Schweizerinnen und Schweizer, 14 französische und elf italienische Staatsangehörige.

Ermittlungen gegen Barbesitzer wegen fahrlässiger Tötung
Gegen die Betreiber des Lokals wurden Ermittlungen eingeleitet. Ihnen werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst vorgeworfen. Den Ermittlern zufolge wurde die Feuersbrunst offenbar durch Feuerwerksfontänen ausgelöst, die an Champagnerflaschen angebracht waren und zu nahe an die Zimmerdecke gehalten wurden.

Schweiz trauert am Freitag
Der Bund plant mit den Kirchen des Landes für Freitag (9. Jänner) einen nationalen Trauertag, wie der Schweizer Präsident Guy Parmelin in einem Interview mit dem „SonntagsBlick“ bekannt gab. Zudem sollen am Freitag um 14.00 Uhr in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken läuten und eine Schweigeminute abgehalten werden. „In diesem Moment der Einkehr können alle Menschen in der Schweiz persönlich der Opfer der Katastrophe gedenken“, sagte Parmelin.

Auch Trauerfeier in Crans-Montana geplant
Die Schweigeminute und das Läuten der Kirchenglocken sollen gleichzeitig mit Beginn der Trauerfeier in Crans-Montana erfolgen. Am 9. Jänner ist in der Walliser Gemeinde eine offizielle Gedenkzeremonie für die Opfer, ihre Angehörigen und die breitere Öffentlichkeit vorgesehen, schrieb die Gemeinde auf ihrer Webseite.

Italien gedenkt drei italienischen Burschen (16)
Bei den ersten drei italienischen Todesopfern, die offiziell identifiziert worden sind, handelt sich um 16-jährige Burschen, bestätigte Italiens Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado. Zudem teilte der Präsident der Region Lombardei, Attilio Fontana, mit, dass auch eine 16-jährige Mailänderin ums Leben gekommen ist. Eine offizielle Identifizierung steht in diesem Fall noch aus. Die Zahl der verletzten Italiener stieg von 13 auf 14. Neun von ihnen wurden bereits nach Italien ausgeflogen und werden in Mailand behandelt.

