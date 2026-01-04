Crans-Montana: Über Hälfte der Toten identifiziert

Italien gedenkt drei italienischen Burschen (16)

Bei den ersten drei italienischen Todesopfern, die offiziell identifiziert worden sind, handelt sich um 16-jährige Burschen, bestätigte Italiens Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado. Zudem teilte der Präsident der Region Lombardei, Attilio Fontana, mit, dass auch eine 16-jährige Mailänderin ums Leben gekommen ist. Eine offizielle Identifizierung steht in diesem Fall noch aus. Die Zahl der verletzten Italiener stieg von 13 auf 14. Neun von ihnen wurden bereits nach Italien ausgeflogen und werden in Mailand behandelt.