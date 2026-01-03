Warum viele das Handy zückten, anstatt zu helfen



Warum haben so viele nichts getan?

Das Phänomen, das Handy zu zücken und zu filmen, statt zu helfen oder wegzulaufen, nennt sich „Bystander-Effekt“ (auf Deutsch: „Zuschauer-Effekt“). Im Zusammenhang mit Angriffen im öffentlichen Raum nennen Experten als Hauptgrund für das bloße Danebenstehen und Filmen die Angst, selbst zum Opfer zu werden, wenn man eingreift. Darüber berichtete etwa das „Boston Magazine“. In Crans-Montana war die Situation jedoch eine andere, da keine direkte Bedrohung durch einen Angreifer bestand. Warum also filmten die Menschen trotzdem, anstatt zu helfen?