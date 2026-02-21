Erdbeben erschütterte den Osten des Landes

Deutlich zu spüren waren die Erdstöße eines Bebens in der Region um Bratislava. Obwohl die Region aufschreckte, kam es nach ersten Berichten nicht zu Schäden.
Im Osten Österreichs ist am Samstag ein leichtes Erdbeben registriert worden. Laut dem Erdbebendienst der Geosphere Austria ereignete sich das Beben mit der Magnitude 4,1 gegen 14 Uhr in der Slowakei, rund 20 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt.
Hauptgebiet lag bei Bratislava
Das Epizentrum lag südöstlich der Hauptstadt Bratislava. In den grenznahen Regionen des Burgenlandes wie etwa Deutsch Jahrndorf, Gattendorf oder Kittsee und auch in Niederösterreich sei es deutlich zu verspüren gewesen, hieß es. Gebäudeschäden seien in Österreich bei dieser Stärke aber nicht zu erwarten, wurde betont.
