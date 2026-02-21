Erdbeben erschütterte den Osten des Landes

Hauptgebiet lag bei Bratislava

Das Epizentrum lag südöstlich der Hauptstadt Bratislava. In den grenznahen Regionen des Burgenlandes wie etwa Deutsch Jahrndorf, Gattendorf oder Kittsee und auch in Niederösterreich sei es deutlich zu verspüren gewesen, hieß es. Gebäudeschäden seien in Österreich bei dieser Stärke aber nicht zu erwarten, wurde betont.