Caracas: „Jets kreisten eine Stunde über Stadt“

Strom- und Internetausfälle

Vor allem die ersten Stunden seien von großer Unsicherheit geprägt gewesen. In mehreren Stadtteilen kam es zu Blackouts. Auch das Internet sei gerade in den ersten Stunden stark eingeschränkt. Der Geschäftsmann betont, dass die Sorge der Bevölkerung nicht von außen komme. „Wir haben keine Angst vor den USA oder dem US-Militär.“ Die Angst richte sich auf das eigene Regime. „Wir fürchten, was die Regierung mit jenen machen könnte, die offen froh über die Entwicklungen sind.“ In sozialen Netzwerken beobachtet V. überwiegend Zustimmung. „Es gibt unzählige Nachrichten und Anrufe.“ Seiner Einschätzung nach unterstütze nur eine Minderheit die Regierung. „Vielleicht rund zehn Prozent. Die Mehrheit sieht das als positive Entwicklung.“