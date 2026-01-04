Moskau kümmerte sich wenig um die Flugabwehr

Russland hat dem Maduro-Regime in der Vergangenheit zudem Kredite und Investitionen in Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt. Laut US-Außenminister Marco Rubio hätten die Vereinigten Staaten selbst ausreichend Öl, die Reserven des südamerikanischen Landes sollten aber nicht weiter von Gegnern kontrolliert werden. Angesprochen wurde damit auch Russland. Die venezolanische Regierung wirft den USA wie die russische vor, es auf Erdöl abgesehen zu haben. „Wir werden große Mengen Öl verkaufen. Viel Geld kommt aus dem Boden. Wir werden zurückbezahlt für alles, was wir ausgeben“, sagte US-Präsident Donald Trump neulich wieder.