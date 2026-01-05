Premier-League-Drama: Fan verstirbt nach Notfall

Ein Fan des Premier-League-Klubs Leeds United ist nach einem medizinischen Notfall im Stadion gestorben. Das teilte der Verein mit.
Zu dem Notfalleinsatz war es vor dem Heimspiel gegen Manchester United (1:1) am Sonntag gekommen. „Die Gedanken aller im Verein sind in dieser außergewöhnlich schweren Zeit bei der Familie und den Freunden des Fans“, schrieb der Erstliga-Aufsteiger.
Zu den Hintergründen machte der Klub keine Angaben.
ManCity lässt spät Punkte liegen
Indes büßte Manchester City in der 20. Runde weiter an Boden auf Arsenal ein. Die „Citizens“ erreichten am Sonntag gegen Chelsea vor Heimpublikum nur ein 1:1 und liegen bereits sechs Punkte hinter den „Gunners“, die am Samstag 3:2 in Bournemouth gewonnen hatten.
Oliver Glasners Crystal Palace verlor in Newcastle 0:2, fiel auf Platz 14 zurück und ist seit sieben Bewerbspartien sieglos. Liverpool kam bei Fulham nicht über ein 2:2 hinaus
