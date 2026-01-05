Premier-League-Drama: Fan verstirbt nach Notfall

ManCity lässt spät Punkte liegen

Indes büßte Manchester City in der 20. Runde weiter an Boden auf Arsenal ein. Die „Citizens“ erreichten am Sonntag gegen Chelsea vor Heimpublikum nur ein 1:1 und liegen bereits sechs Punkte hinter den „Gunners“, die am Samstag 3:2 in Bournemouth gewonnen hatten.