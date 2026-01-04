Trauertag am 9. Jänner
Alle 40 Todesopfer von Crans-Montana identifiziert
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana sind nun alle 40 Todesopfer identifiziert. Das jüngste ist eine 14-jährige Schweizerin. Viele andere waren 16 Jahre alt, wie die Polizei des Kantons Wallis am Sonntag mitteilte.
Laut Schweizer Medien war das älteste Todesopfer ein 39-jähriger Franzose.
Die Menschen kamen demnach vor allem aus der Schweiz (22), aus Frankreich (8) und Italien (6). Weitere Opfer hatten die portugiesische, belgische, rumänische und türkische Staatsbürgerschaft. Die Identifikation führten unter anderem die Polizei Wallis und das Institut für Rechtsmedizin durch. Die Arbeiten hatten sich aufgrund der schweren Verbrennungen als schwierig gestaltet. Nach der Identifikation werden die Leichen nun an ihre Familien übergeben.
Weitere Angaben machte die Polizei am Sonntag auch zu den 119 Verletzten: Viele von ihnen seien weiter in einer kritischen Phase, hieß es. Bei sehr schweren Verbrennungen, wie es hier der Fall ist, treten Symptome wie Organversagen erst nach 48 Stunden auf. Zudem wächst das Risiko von Infektionen, weil das überforderte Immunsystem geschwächt ist. Erst wenn die Risiken minimiert sind, beginnen die ersten von zahlreichen Operationen, um die verbrannte Haut zu entfernen und zu ersetzen – idealerweise mit Haut von anderen Körperstellen, die unversehrt blieben.
50 Plätze in anderen Ländern angefragt
Mehrere Patientinnen und Patienten sind inzwischen in andere Länder wie Deutschland verlegt worden. Die Schweiz hat nicht genügend Kapazitäten, um alle Verletzten langfristig zu behandeln, und hat daher 50 Plätze angefragt, überwiegend in Nachbarländern. Auch in Belgien, Frankreich und Italien werden etwa Verletzte der Brandkatastrophe behandelt. Für den Transport wurden Ambulanzflugzeuge und -helikopter eingesetzt.
Nur wenige Menschen wurden so leicht verletzt, dass sie nicht in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Wie berichtet, war das Feuer in der Silvesternacht in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana ausgebrochen. Das Inferno war nach bisherigen Ermittlungen durch eine funkensprühende Partyfontäne ausgelöst worden. Diese setzte Schaumstoff an der Decke in Brand. Derzeit laufen Ermittlungen, ob die Brandschutzvorschriften eingehalten wurden. Auch gegen die beiden französischen Betreiber wird bereits ermittelt, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.
Die Schweiz plant nun einen nationalen Trauertag am 9. Jänner und eine Gedenkfeier für die Opfer. „Allen trauernden Familien, allen Opfern sage ich erneut mit Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit: Ihr Leid ist auch unser Leid“, sagte Bundespräsident Guy Parmelin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.