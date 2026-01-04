Alle 40 Todesopfer von Crans-Montana identifiziert

Weitere Angaben machte die Polizei am Sonntag auch zu den 119 Verletzten: Viele von ihnen seien weiter in einer kritischen Phase, hieß es. Bei sehr schweren Verbrennungen, wie es hier der Fall ist, treten Symptome wie Organversagen erst nach 48 Stunden auf. Zudem wächst das Risiko von Infektionen, weil das überforderte Immunsystem geschwächt ist. Erst wenn die Risiken minimiert sind, beginnen die ersten von zahlreichen Operationen, um die verbrannte Haut zu entfernen und zu ersetzen – idealerweise mit Haut von anderen Körperstellen, die unversehrt blieben.