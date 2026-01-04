Der Topspieler als besonderer Daumen-Drücker

Fünf Tore und sechs Assists. Damit an elf von 25 erzielten Liga-Treffern beteiligt. Johannes Eggestein war nach seiner Sommer-Ankunft Austrias bester Offensivmann. Der 27-jährige Deutsche, für die Fans auch ein heißer Tipp bei der „Krone“-Fußballerwahl, die zuletzt violette Stars wie Braunöder (2022), Hosiner (2012) oder Junuzovic (2010) gewannen, zieht zufrieden Bilanz. „Ich habe mich ohne Vorbereitung gut reingearbeitet, habe versucht, mannschaftsdienlich zu sein und habe dann auch wichtige Scorerpunkte sammeln und so etwas zu unserer Saison beitragen können“, sagt Eggestein, der am Dienstag mit Leistungstests in die Winter-Vorbereitung startet.