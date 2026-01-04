Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Austrias Eggestein

Der Topspieler als besonderer Daumen-Drücker

Bundesliga
04.01.2026 22:00
Austrias Offensiv-Topmann Johannes Eggestein.
Austrias Offensiv-Topmann Johannes Eggestein.(Bild: GEPA)

Das kann sich sehen lassen: Johannes Eggestein war im Herbst Austrias bester Offensivmann. Der deutsche Ex-U21-Teamstürmer verfolgt aber auch schon lange und gerne Frauenfußball. Er lobt seine erfolgreichen Viola-Kolleginnen: „Sie haben sehr, sehr gute Leistungen gezeigt.“

0 Kommentare

Fünf Tore und sechs Assists. Damit an elf von 25 erzielten Liga-Treffern beteiligt. Johannes Eggestein war nach seiner Sommer-Ankunft Austrias bester Offensivmann. Der 27-jährige Deutsche, für die Fans auch ein heißer Tipp bei der „Krone“-Fußballerwahl, die zuletzt violette Stars wie Braunöder (2022), Hosiner (2012) oder Junuzovic (2010) gewannen, zieht zufrieden Bilanz. „Ich habe mich ohne Vorbereitung gut reingearbeitet, habe versucht, mannschaftsdienlich zu sein und habe dann auch wichtige Scorerpunkte sammeln und so etwas zu unserer Saison beitragen können“, sagt Eggestein, der am Dienstag mit Leistungstests in die Winter-Vorbereitung startet.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
275.634 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
221.581 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
176.023 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Bundesliga
Krone Plus Logo
Austrias Eggestein
Der Topspieler als besonderer Daumen-Drücker
Vorbereitung gestartet
So lief der Trainingsauftakt bei Red Bull Salzburg
Rapids Hofmann:
„Unsere Fans waren schon immer einzigartig“
Wechsel zu Liverpool
Austria: WM-Held spült Millionen in die Kasse
Blitzwechsel
Sturm Graz holt Trainer von der Wiener Austria!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf