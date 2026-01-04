Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Letztes Saisonspiel

Raimanns Colts kassieren siebte Pleite in Folge

US-Sport
04.01.2026 22:57
Bernhard Raimann (mit der Nummer 79)
Bernhard Raimann (mit der Nummer 79)(Bild: AP/David J. Phillip)

Die Indianapolis Colts haben die eigene Negativserie auch in ihrem letzten Saisonspiel in der National Football League nicht stoppen können.

0 Kommentare

Der Arbeitgeber des Wiener Tackles Bernhard Raimann unterlag den Houston Texans am Sonntag auswärts mit 30:38 und kassierte damit die siebte Niederlage in Folge. Während für die Colts die Saison zu Ende ist, geht es für die Texans in der Wildcard-Runde weiter, sie dürfen sich also weiter Chancen auf den Super-Bowl-Gewinn machen.

(Bild: AP/David J. Phillip)

Panthers im Play-off
Dank Schützenhilfe haben die Carolina Panthers den Einzug in die Play-offs geschafft. Sie profitierten vom 19:17-Erfolg der Atlanta Falcons über die New Orleans Saints und sicherten sich damit den Titel in der NFC South. Über die Play-off-Teilnahme entschied ein Dreiervergleich mit Atlanta und den Tampa Bay Buccaneers zugunsten von Carolina.

Alle drei Teams stehen bei 8:9-Siegen. Die Panthers qualifizierten sich somit erstmals seit der Saison 2017/2018 für die Play-offs. Sie hatten in der Nacht auf Sonntag noch gegen die Buccaneers 14:16 verloren.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
275.634 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
221.581 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
176.023 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr US-Sport
Letztes Saisonspiel
Raimanns Colts kassieren siebte Pleite in Folge
NFL
Freilos und Heimrecht bis zum Finale für Seattle
NBA
Pöltl-Klub gewinnt auch 3. Saisonduell mit Atlanta
NHL
Kaspers Red Wings verlieren erneut gegen Penguins
Titelverteidiger stark
NBA: Oklahoma das erste Team mit 30 Siegen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf