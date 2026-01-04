Raimanns Colts kassieren siebte Pleite in Folge

Der Arbeitgeber des Wiener Tackles Bernhard Raimann unterlag den Houston Texans am Sonntag auswärts mit 30:38 und kassierte damit die siebte Niederlage in Folge. Während für die Colts die Saison zu Ende ist, geht es für die Texans in der Wildcard-Runde weiter, sie dürfen sich also weiter Chancen auf den Super-Bowl-Gewinn machen.