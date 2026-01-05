Brisante Aussage! Bayern-Kicker nennt Wechselziel

Beim Besuch eines Fanklubs wurde Lennart Karl am Sonntag gefragt, ob er einen Traumverein außer Bayern München habe. Mit einem Lächeln antwortete der 17-Jährige: „Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, da zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid.“ Nachsatz: „Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns.“