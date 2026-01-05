Brisante Aussage! Bayern-Kicker nennt Wechselziel

Mit einer ehrlichen, aber auch brisanten Aussage hat Lennart Karl bei einem Fanklub-Treffen für Aufregung gesorgt. Bayern Münchens Shootingstar träumt von einem Wechsel zu Real Madrid.
Beim Besuch eines Fanklubs wurde Lennart Karl am Sonntag gefragt, ob er einen Traumverein außer Bayern München habe. Mit einem Lächeln antwortete der 17-Jährige: „Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, da zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid.“ Nachsatz: „Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns.“
60 Millionen Euro
In München gilt Karl aktuell als die größte Zukunftshoffnung. Seit dieser Saison überzeugt Karl bei den Bayern-Profis, für die er in bislang 22 Pflichtspielen auf sechs Tore und zwei Vorlagen kommt. Sein Vertrag in München gilt noch bis Sommer 2028, sein Marktwert liegt inzwischen bei 60 Millionen Euro.
„Nicht mehr zu reparieren“
Mit seiner brisanten Aussage sorgte Karl für Ärger bei einigen Fans der Münchner. „Glückwunsch zum Verlust der Unterstützung der Fans“, schrieb ein Bayern-Anhänger. Ein anderer meinte: „Bitte nur schlaue Spieler zum Fanclub schicken. Sowas war alles andere als schlau. Leider nicht mehr zu reparieren. Sehr schade!“
