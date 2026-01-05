Verurteilungen und Haftstrafe nach Hasskommentaren

Ein Baby ist gewöhnlich ein Grund zur Freude. Die Eltern des heurigen Neujahrsbabys in OÖ sahen sich aber Angriffen ausgesetzt. Dass auf dem traditionellen Foto mit Landeshauptmann Thomas Stelzer der Papa mit dem Baby im Bett liegt und die frisch gebackene Mama – nach Ansicht vieler – an die Bettkante gedrängt werde, veranlasste unzählige Poster, sich im Internet abwertend über die Familie zu echauffieren.