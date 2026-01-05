Verurteilungen und Haftstrafe nach Hasskommentaren
Neujahrsbaby im Visier
Um exakt 0.00 Uhr erblickte Malia Ella im Klinikum Bad Ischl das Licht der Welt und wurde so zum Neujahrsbaby 2026 in Oberösterreich. Das Foto mit Landeshauptmann Thomas Stelzer sorgte allerdings für Hass im Internet. 2018 gab es für ähnlichen Fall Verurteilungen und Haftstrafen ...
Ein Baby ist gewöhnlich ein Grund zur Freude. Die Eltern des heurigen Neujahrsbabys in OÖ sahen sich aber Angriffen ausgesetzt. Dass auf dem traditionellen Foto mit Landeshauptmann Thomas Stelzer der Papa mit dem Baby im Bett liegt und die frisch gebackene Mama – nach Ansicht vieler – an die Bettkante gedrängt werde, veranlasste unzählige Poster, sich im Internet abwertend über die Familie zu echauffieren.
