Idee aus Kaiserzeit soll modernes Problem lösen

Was vor über 100 Jahren als militärisches Transportmittel der k.u.k.-Monarchie begann, ist heute ein Symbol für nachhaltige Mobilität und wirtschaftlichen Aufbruch: die Seilbahn von Kotor zum Lovćen-Gebirge in Montenegro. Nun soll sie der Bucht, die von Kreuzfahrtschiffen und Luxusjachten gestürmt wird, helfen, den Massenandrang zu lenken – und von ihm zu profitieren.