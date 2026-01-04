Massentourismus
Idee aus Kaiserzeit soll modernes Problem lösen
Was vor über 100 Jahren als militärisches Transportmittel der k.u.k.-Monarchie begann, ist heute ein Symbol für nachhaltige Mobilität und wirtschaftlichen Aufbruch: die Seilbahn von Kotor zum Lovćen-Gebirge in Montenegro. Nun soll sie der Bucht, die von Kreuzfahrtschiffen und Luxusjachten gestürmt wird, helfen, den Massenandrang zu lenken – und von ihm zu profitieren.
„Bereits 1906 gab es ein austro-ungarisches Kabelsystem, das Kotor mit Cetinje verband – damals für militärische Zwecke“, erzählt Marco Cus, CEO von Kotor Cable Car. Braungebrannt und im makellosen Anzug sitzt der gebürtige Schwede im Restaurant an der Gipfelstation. „Heute ist unsere Seilbahn eine touristische Attraktion und ein Infrastrukturprojekt mit sozialer Verantwortung.“
