Inter besiegt Bologna und ist wieder Erster

Die „Nerazzurri“ siegten am Sonntag durch Tore von Piotr Zielinski (39.), Lautaro Martinez (48.) und Marcus Thuram (74.) beziehungsweise Santiago Castro (83.) daheim 3:1 gegen Bologna und liegen damit einen Punkt vor dem Stadtrivalen Milan, der bereits am Freitag 1:0 bei Cagliari gewonnen hatte.