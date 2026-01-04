Inter besiegt Bologna und ist wieder Erster

Raimanns Colts kassieren siebte Pleite in Folge
Letztes Saisonspiel
Inter Mailand steht auch nach der 18. Runde an der Spitze von Italiens Serie A.
Die „Nerazzurri“ siegten am Sonntag durch Tore von Piotr Zielinski (39.), Lautaro Martinez (48.) und Marcus Thuram (74.) beziehungsweise Santiago Castro (83.) daheim 3:1 gegen Bologna und liegen damit einen Punkt vor dem Stadtrivalen Milan, der bereits am Freitag 1:0 bei Cagliari gewonnen hatte.
Einen weiteren Zähler dahinter rangiert Napoli nach einem 2:0 bei Lazio Rom auf Platz drei.
Torino setzte sich mit Valentino Lazaro bei Hellas Verona mit 3:0 durch und ist Elfter.
