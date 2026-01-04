Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Serie A

Inter besiegt Bologna und ist wieder Erster

Fußball International
04.01.2026 22:53
Marcus Thuram erzielte das zwischenzeitliche 3:0.
Marcus Thuram erzielte das zwischenzeitliche 3:0.(Bild: AP/Spada)

Inter Mailand steht auch nach der 18. Runde an der Spitze von Italiens Serie A.

0 Kommentare

Die „Nerazzurri“ siegten am Sonntag durch Tore von Piotr Zielinski (39.), Lautaro Martinez (48.) und Marcus Thuram (74.) beziehungsweise Santiago Castro (83.) daheim 3:1 gegen Bologna und liegen damit einen Punkt vor dem Stadtrivalen Milan, der bereits am Freitag 1:0 bei Cagliari gewonnen hatte.

Einen weiteren Zähler dahinter rangiert Napoli nach einem 2:0 bei Lazio Rom auf Platz drei.

Torino setzte sich mit Valentino Lazaro bei Hellas Verona mit 3:0 durch und ist Elfter.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
275.634 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
221.581 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
176.023 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Fußball International
Serie A
Inter besiegt Bologna und ist wieder Erster
Afrika-Cup
Kamerun besiegt Südafrika – jetzt wartet Gastgeber
Premier League
Manchester City lässt spät Punkte liegen
Afrika-Cup
Gastgeber Marokko steht im Viertelfinale
Premier League
Pleite für Crystal Palace, Liverpool verpasst Sieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf