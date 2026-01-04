Anmalen oder nicht? „Es ist der Körper der Kinder“

Um 6 Uhr in der Früh hat der Wecker am Freitag geläutet – und das mitten in den Ferien! Aber Jakob, Anja, Hannah, Simon und Elena aus Großlobming sind auf einer Mission. Deswegen haben sie sich um 7.30 Uhr im Pfarrheim bunte Umhänge angezogen, Kronen aufgesetzt, den Stern, Weihrauch und eine Kasse geschnappt.