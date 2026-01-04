Vorteilswelt
Sternsinger unterwegs

Anmalen oder nicht? „Es ist der Körper der Kinder“

Steiermark
04.01.2026 08:00
Jakob, Anja, Hannah, Simon und Elena zogen am Freitag in Lobmingtal von Tür zu Tür.
Jakob, Anja, Hannah, Simon und Elena zogen am Freitag in Lobmingtal von Tür zu Tür.(Bild: Christian Jauschowetz)

Jakob, Anja, Hannah, Simon und Elena gehen in Großlobming (Steiermark) sternsingen – für jene, die in Tansania dringend unsere Hilfe brauchen. 13.000 Sternsinger sind insgesamt in der Steiermark unterwegs. Die „Krone“ hat die Gruppe begleitet.

Um 6 Uhr in der Früh hat der Wecker am Freitag geläutet – und das mitten in den Ferien! Aber Jakob, Anja, Hannah, Simon und Elena aus Großlobming sind auf einer Mission. Deswegen haben sie sich um 7.30 Uhr im Pfarrheim bunte Umhänge angezogen, Kronen aufgesetzt, den Stern, Weihrauch und eine Kasse geschnappt.

