Vermisste Belgierin in Australien tot aufgefunden

Untersuchungen von Experten hätten überzeugende Hinweise geliefert, dass es sich um die Vermisste handle, sagte Polizeisprecher Nathan Johnston. Die Familie der jungen Frau teilte mit, nach „fast drei Jahren endlosen Wartens“ gebe es endlich Gewissheit. Die Bestätigung – unter anderem mittels DNA-Tests und zahnmedizinischer Gutachten – bringe zwar großen Schmerz, aber auch Erleichterung, schrieb ihre Schwester in sozialen Netzwerken. Nun könne Celine „in Frieden ruhen“. Gleichzeitig dankte die Schwester allen Beteiligten für ihre unermüdliche Suche.