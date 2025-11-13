Schellhorn lud sich selbst zur LH-Konferenz ein

„Hier zählt aber nicht die schnelle Schlagzeile, sondern das langfristige Ergebnis. Wir müssen Kompetenzen bereinigen und die Republik effizienter machen“, so Mikl-Leitner. „Es geht darum, von der Überschriften-Ebene zu Ergebnissen zu kommen – das geht mir derzeit zu langsam“, meinte auch Stelzer. Damit sprechen beide ganz im Sinne ihres Bundesparteichefs, Kanzler Christian Stocker, der mit Blick auf die Konferenz erklärt: „Wir müssen ins Tun kommen!“