Wiener Rathaus steht zu Tristesse am Schwedenplatz

Eine Privatinitiative wie bei den Kaufleuten der Herrengasse ist laut Figl wegen der „komplexen Anforderungen“ ebenso nicht möglich, ein Match von Flächenbezirken gegen Nobelbezirke außerdem „nicht zielführend“. Der Schwedenplatz müsse „zurück an den Start“. Wenn es um die Innenstadt geht, denkt man in Simas Büro derzeit allerdings nur an die kommende Umgestaltung der Ringstraße. Und da bleibt der Franz-Josefs-Kai entlang des Donaukanals offenbar dauerhaft eine Lücke – nicht nur, was den Straßennamen anbelangt.