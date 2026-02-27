Minderjährige belästigt – jetzt ermittelt Justiz!

Noch immer Nachwuchstrainer beim Verein

Dieser beschäftigte den bewussten Trainer seither nicht mehr, sein Verein hatte keine solchen Skrupel. Als die „Krone“ dort im Herbst erstmals nachfragte, berief sich dessen Obmann darauf, dass „noch nichts bewiesen sei. Wir haben aber eine Strafregisterbescheinigung eingeholt.“ Doch völlig unverständlich ist, dass der Trainer dort sogar nach wie vor als Nachwuchstrainer angeführt wird...