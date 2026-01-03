Nach Crans-Montana
Erstes Wiener Kult-Lokal verbietet Tischfeuerwerk
Nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana werden immer mehr Details bekannt. So sollen Sprühkerzen das Feuer ausgelöst haben. Jetzt reagiert das erste Wiener Lokal auf die Katastrophe – Tischfeuerwerk ist dort ab sofort verboten.
Mindestens 40 Menschen sind bei dem Flammeninferno in einer Bar in Crans-Montana ums Leben gekommen. Doch der tragische Vorfall schlug nicht nur in der Schweiz Wellen. Jetzt reagiert die Wiener Kult-Bar Bettel-Alm mit einem neuen Verbot.
Wiener Bar setzt Zeichen
„Aufgrund der aktuellen Ereignisse haben wir uns entschieden, bis auf Weiteres auf Sprühkerzen (Tischfeuerwerk) beim Flaschenservice zu verzichten.“ schreibt die Bettel-Alm auf Facebook und bezieht sich dabei auf das tödliche Feuer in der Schweiz. Weiter steht in dem Beitrag: „Unsere Gedanken sind bei den Opfern in der Schweiz – vielen Dank für euer Verständnis.“
Vorerst keine Patienten für Österreich
Indes wird in der Schweiz die medizinische Versorgung der Verletzten diskutiert. Österreich hat Hilfe angeboten, doch die geplante Überstellung von sechs Patienten nach Wien und Graz wurde abgesagt. Der Grund: zwei Personen benötigen keine Intensivbetreuung mehr, vier andere werden auf Wunsch nach Frankreich und Belgien verlegt. Ob weitere Opfer nach Österreich kommen, entscheiden die Schweizer Behörden.
Ermittlungen wegen Sicherheitsmaßnahmen
Die Ermittlungen der in dem Fall laufen weiter auf Hochtouren. Umbauarbeiten, Betriebsgenehmigungen, Sicherheitsmaßnahmen und Fluch- und Evakuierungswege werden von der Staatsanwaltschaft geprüft. Auch Anklagen wegen fahrlässiger Tötung sind nicht ausgeschlossen, konkrete Beweise fehlen aber noch.
