Erstes Wiener Kult-Lokal verbietet Tischfeuerwerk

Wiener Bar setzt Zeichen

„Aufgrund der aktuellen Ereignisse haben wir uns entschieden, bis auf Weiteres auf Sprühkerzen (Tischfeuerwerk) beim Flaschenservice zu verzichten.“ schreibt die Bettel-Alm auf Facebook und bezieht sich dabei auf das tödliche Feuer in der Schweiz. Weiter steht in dem Beitrag: „Unsere Gedanken sind bei den Opfern in der Schweiz – vielen Dank für euer Verständnis.“