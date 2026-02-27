Öl aus havariertem Frachter erreicht Strände

Freiwillige suchen Strände mit Harken und Kübeln ab

Das unter der Flagge Panamas fahrende Frachtschiff „Sealloyd Arc“ war am 7. Februar auf dem Weg nach Bangladesch vor Phuket gesunken. Nach Angaben der thailändischen Behörden traten rund 1700 Liter Öl aus. Das Schiff liegt in rund 60 Metern Tiefe, weshalb Taucher das Leck nur schwer erreichen können, wie Chalermpong sagte.