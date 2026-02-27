Umweltalarm auf Phuket
Öl aus havariertem Frachter erreicht Strände
Knapp drei Wochen nach der Havarie eines Frachtschiffs im Indischen Ozean sind Ölverschmutzungen an den Stränden der berühmten Urlaubsinsel Phuket gesichtet worden. Behörden und Bewohner sind alarmiert. Die Angst vor einer Umweltkatastrophe geht um.
Der örtliche Abgeordnete Chalermpong Saengdee sagte am Freitag, die Ölrückstände hätten Ya Nui Beach sowie kleinere Inseln in der Provinz Phuket erreicht. Das Öl verschmutze den bei Touristen wegen seines türkisfarbenen Wassers beliebten Strand Banana Beach auf Koh Hey und werde sich vermutlich weiter ausbreiten.
„Das ist sehr beunruhigend“
„Das ist sehr beunruhigend, weil der Vorfall mehr als zwei Wochen zurückliegt, sich die Lage nicht verbessert und eine Gefahr für Meereslebewesen und Korallenriffe darstellt“, sagte der Abgeordnete. „Wir sind auch beunruhigt, weil es sich auf Thailands Tourismus und Wirtschaft auswirken könnte.“
Freiwillige suchen Strände mit Harken und Kübeln ab
Das unter der Flagge Panamas fahrende Frachtschiff „Sealloyd Arc“ war am 7. Februar auf dem Weg nach Bangladesch vor Phuket gesunken. Nach Angaben der thailändischen Behörden traten rund 1700 Liter Öl aus. Das Schiff liegt in rund 60 Metern Tiefe, weshalb Taucher das Leck nur schwer erreichen können, wie Chalermpong sagte.
Zahlreiche Bewohner unterstützen einem Fernsehbericht zufolge die thailändische Armee beim Schadstoffeinsatz. Sie suchen die Strände mit Harken und Kübeln ab, um Ölklumpen einzusammeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.