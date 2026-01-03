Traditionsgasthaus hat seine Pforten geschlossen
Wirt wechselt „Fach“
Bestes Schnitzel Oberösterreichs und jahrzehntelange Wirtshausgeschichte – doch jetzt ist Schluss. Das Gasthaus Notmühle in Katzgraben (Oberösterreich) hat seine Pforten geschlossen, ein Nachpächter wird gesucht. Warum der Wirt trotz vollem Haus nicht weitermacht, welchen neuen Weg er einschlägt und warum das letzte Schnitzel versteigert wurde, lesen Sie hier.
Goldbraun, knusprig, in Butterschmalz ausgebacken – ein Schnitzel, wie es im Lehrbuch der österreichischen Wirtshauskultur steht und bei dem einem allein schon in Gedanken daran das Wasser im Mund zusammenläuft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.