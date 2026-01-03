Traditionsgasthaus hat seine Pforten geschlossen

Bestes Schnitzel Oberösterreichs und jahrzehntelange Wirtshausgeschichte – doch jetzt ist Schluss. Das Gasthaus Notmühle in Katzgraben (Oberösterreich) hat seine Pforten geschlossen, ein Nachpächter wird gesucht. Warum der Wirt trotz vollem Haus nicht weitermacht, welchen neuen Weg er einschlägt und warum das letzte Schnitzel versteigert wurde, lesen Sie hier.