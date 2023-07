Was in den Kühlschrank gehört - und was nicht

Verschwendet Ketchup im Kühlschrank bloß Platz, weil es im Vorratsschrank genauso lang hält? Müssen Eier, die im Supermarkt ungekühlt verkauft werden, daheim in den Kühlschrank verfrachtet werden? Und wie steht es eigentlich um die idealen Lagerbedingungen für Früchte und Gemüse? Wie Sie feststellen, kann vermeintlich Alltägliches eine Menge Fragen aufwerfen. Wir haben für Sie nachgeforscht, was denn nun wirklich wohin in den Kühlschrank muss - und was nicht, vor allem bei Hitze.