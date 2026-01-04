Süchtiger brach für Drogenkauf Opferstöcke auf

Um seine Cannabissucht bedienen zu können, soll ein 28-jähriger Innviertler Opferstöcke aufgebrochen haben. Der wegen Suchtgifthandels vorbestrafte Mann wurde festgenommen und die Justizanstalt Ried eingeliefert.
Nach umfangreichen Ermittlungen konnten dem 28-jährigen Innviertler zumindest zwei Opferstock-Einbrüche nachgewiesen werden, die er am 27. September und am 11. Dezember 2025 in der Stadtpfarrkirche Ried im Innkreis verübt haben soll.
Die Staatsanwaltschaft Ried ordnete seine Festnahme sowie eine Hausdurchsuchung an, bei der Tatwerkzeuge und Cannabis sichergestellt werden konnten.
Geständnis abgelegt
Der wegen Suchgifthandels vorbestrafte Mann, zeigte sich bei der Einvernahme geständig, beide Taten begangen zu haben. Sein Motiv: Das Bargeld habe er zum Teil für seinen Suchtgiftkonsum benötigt. Der 28-Jährige wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert.
