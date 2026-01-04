Süchtiger brach für Drogenkauf Opferstöcke auf

Geständnis abgelegt

Der wegen Suchgifthandels vorbestrafte Mann, zeigte sich bei der Einvernahme geständig, beide Taten begangen zu haben. Sein Motiv: Das Bargeld habe er zum Teil für seinen Suchtgiftkonsum benötigt. Der 28-Jährige wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert.