Keine Hallen-Saison nach Rückkehr aus Schweden!

Im Vorjahr verpasste OÖ-Mehrkämpferin Ivona Dadic die Weltmeisterschaft aufgrund von Problemen in der Oberschenkelmuskulatur. Die die 32-Jährige Heimkehrerin, die ihre Trainingszelte nach eineinhalb Jahren in Schweden abgebrochen hat, nun auch zum Verzicht auf die Hallen-Saison zwingt.
Neues Jahr – alter Schmerz. So könnte man die aktuelle Lage von Mehrkampf-Ass Ivona Dadic wohl am Besten beschreiben. „Diese Oberschenkelverletzung an den Hamstrings verfolgt mich seit einem Dreivierteljahr. Wir haben es eigentlich gut im Griff, aber ich bin noch weit nicht bei hundert Prozent. Es ist mühsam“, verrät die Welserin im Gespräch mit der „Krone“.
Private Gründe für Rückkehr aus Schweden
Weswegen nun auch die anstehende Hallen-Saison aus ihrem Kalender gestrichen wurde. „Es war geplant, aber dann einfach nur mit Stress verbunden gewesen. Dadurch ist die Verletzung im Vorjahr entstanden, weil wir mit dieser hohen Last weitertrainiert haben“, sagt Dadic, die ab der Freiluft-Saison im Mai wieder voll angreifen will.
Und zuletzt zudem ihre Zelte in Schweden, wo sie seit Juni 2023 trainiert hatte, abgebrochen hat. Die Wohnung ist gekündigt, die neue Basis ist in Wien. „Ich trainiere weiter mit meinem Coach (Anm.: Vlado Petrovic) in Schweden, werde es als Trainingslager nutzen. In Österreich trainiere ich mit Philipp Unfried“, erzählt Dadic. Was aber sind die Gründe für die Rückkehr nach Österreich?
„Für mich war klar, dass ich nicht ewig in Schweden bleibe. Dazu bin ich in einem Alter, wo man in der Heimat Wurzeln schlagen möchte!“ Zumal doch auch im Februar bereits die standesamtliche Hochzeit ansteht, im Herbst wird die große Liebe in Kroatien gefeiert.
