Keine Hallen-Saison nach Rückkehr aus Schweden!

Neues Jahr – alter Schmerz. So könnte man die aktuelle Lage von Mehrkampf-Ass Ivona Dadic wohl am Besten beschreiben. „Diese Oberschenkelverletzung an den Hamstrings verfolgt mich seit einem Dreivierteljahr. Wir haben es eigentlich gut im Griff, aber ich bin noch weit nicht bei hundert Prozent. Es ist mühsam“, verrät die Welserin im Gespräch mit der „Krone“.