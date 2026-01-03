Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ivona Dadic

Keine Hallen-Saison nach Rückkehr aus Schweden!

Oberösterreich
03.01.2026 15:26
(Bild: Markus Wenzel)

Im Vorjahr verpasste OÖ-Mehrkämpferin Ivona Dadic die Weltmeisterschaft aufgrund von Problemen in der Oberschenkelmuskulatur. Die die 32-Jährige Heimkehrerin, die ihre Trainingszelte nach eineinhalb Jahren in Schweden abgebrochen hat, nun auch zum Verzicht auf die Hallen-Saison zwingt.

0 Kommentare

Neues Jahr – alter Schmerz. So könnte man die aktuelle Lage von Mehrkampf-Ass Ivona Dadic wohl am Besten beschreiben. „Diese Oberschenkelverletzung an den Hamstrings verfolgt mich seit einem Dreivierteljahr. Wir haben es eigentlich gut im Griff, aber ich bin noch weit nicht bei hundert Prozent. Es ist mühsam“, verrät die Welserin im Gespräch mit der „Krone“.

Private Gründe für Rückkehr aus Schweden
Weswegen nun auch die anstehende Hallen-Saison aus ihrem Kalender gestrichen wurde. „Es war geplant, aber dann einfach nur mit Stress verbunden gewesen. Dadurch ist die Verletzung im Vorjahr entstanden, weil wir mit dieser hohen Last weitertrainiert haben“, sagt Dadic, die ab der Freiluft-Saison im Mai wieder voll angreifen will.

Und zuletzt zudem ihre Zelte in Schweden, wo sie seit Juni 2023 trainiert hatte, abgebrochen hat. Die Wohnung ist gekündigt, die neue Basis ist in Wien. „Ich trainiere weiter mit meinem Coach (Anm.: Vlado Petrovic) in Schweden, werde es als Trainingslager nutzen. In Österreich trainiere ich mit Philipp Unfried“, erzählt Dadic. Was aber sind die Gründe für die Rückkehr nach Österreich?

Lesen Sie auch:
Ivona Dadic hat ein Herz für Kinder. 
Krone Plus Logo
Für die UNICEF
Ivona Dadic ist für den guten Zweck zu ersteigern
23.10.2025
Dadic verpasst Quali
Statt Weltmeisterschaft wird Hochzeit geplant!
19.08.2025
Romantik pur
Ivona Dadic wurde von Heiratsantrag überrascht!
12.07.2025

„Für mich war klar, dass ich nicht ewig in Schweden bleibe. Dazu bin ich in einem Alter, wo man in der Heimat Wurzeln schlagen möchte!“ Zumal doch auch im Februar bereits die standesamtliche Hochzeit ansteht, im Herbst wird die große Liebe in Kroatien gefeiert.

Porträt von Michael Schütz
Michael Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
199.620 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
198.900 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
198.617 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Mehr Oberösterreich
Ivona Dadic
Keine Hallen-Saison nach Rückkehr aus Schweden!
Mattighofen
KTM-Motohall: Pedro Acosta enthüllt sein Bike
Vorbildliche Aktion
Drei Mädchen räumten freiwillig Silvestermüll weg
2,2 Promille im Blut
Mit Probeführerschein im Rausch Unfall gebaut
Krone Plus Logo
Vor Jännerrallye:
Kult-Pilot verunfallt am Weg zum Kühlschrank!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf