Das Wetter lässt nach der Pause nur den LASK kalt

Ein Empfang wie in einer Tiefkühltruhe: Bei Minusgraden startet für LASK, BW Linz und damit auch für Neo-Blau-Weiß-Coach Michael Köllner am Montag das neue Fußball-Jahr. In Ried zieht man sich vorerst noch zu Leistungstests in Innenräumen zurück, ehe am Mittwoch auch am Kunstrasen der Schweiß zu Eiskristallen gefrieren wird. Denn die Temperaturen im Innviertel werden an diesem Tag kaum über -5 Grad klettern.