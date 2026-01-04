Das Wetter lässt nach der Pause nur den LASK kalt
OÖ-Klubs starten
Nach der kurzen Weihnachtspause legen auch die OÖ-Bundesligaklubs wieder los. Die aktuellen „Bibber-Temperaturen“ werden zum Trainingsauftakt aber nur für die SV Ried und den FC Blau-Weiß Linz zu einem Problem. Denn der LASK hat andere Pläne.
Ein Empfang wie in einer Tiefkühltruhe: Bei Minusgraden startet für LASK, BW Linz und damit auch für Neo-Blau-Weiß-Coach Michael Köllner am Montag das neue Fußball-Jahr. In Ried zieht man sich vorerst noch zu Leistungstests in Innenräumen zurück, ehe am Mittwoch auch am Kunstrasen der Schweiß zu Eiskristallen gefrieren wird. Denn die Temperaturen im Innviertel werden an diesem Tag kaum über -5 Grad klettern.
