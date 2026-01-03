Kapitän auf Kreuzfahrtschiff schwer gestürzt

Ein Kontrollgang an Bord endete für den Kapitän eines deutschen Passagierschiffes auf der Donau bei Esternberg (OÖ) im Krankenhaus. Der Rumäne dürfte einen Stiegenabgang übersehen und rücklings mehr als zwei Meter abgestürzt sein. Der 54-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Passau gebracht.