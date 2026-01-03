Kapitän auf Kreuzfahrtschiff schwer gestürzt

Ein Kontrollgang an Bord endete für den Kapitän eines deutschen Passagierschiffes auf der Donau bei Esternberg (OÖ) im Krankenhaus. Der Rumäne dürfte einen Stiegenabgang übersehen und rücklings mehr als zwei Meter abgestürzt sein. Der 54-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Passau gebracht.
Der Kapitän des Flusskreuzfahrtschiffes „MS Amadeus Queen“ wollte am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Donau bei Esternberg die Arbeiten eines Crewmitgliedes an Bord kontrollieren. Der 54-jährige Rumäne musste dazu zum Bug des Schiffes marschieren.
Verletzt am Boden
Nach Beendigung seiner Kontrolle übersah der Mann jedoch einen Stiegenabgang hinter sich. Die Folge: Er stürzte rund 2,5 Meter ab und blieb erheblich verletzt am Ende der Stiege liegen.
Notarzthelikopter im Einsatz
Aufgrund der Kopf- und Schulterverletzungen wurde der Rettungshubschrauber Christopherus 10 alarmiert. Das Notarztteam versorgte den Kapitän, der dann schließlich aber von der Rettung ins Klinikum Passau gebracht wurde.
