Polizisten stoppten stark betrunkenen Autolenker

Don‘t drink and drive! Diese Empfehlung dürfte ein 36-jähriger Welser in der Nacht zum Sonntag wohlweislich ignoriert haben. Der Mann setzte sich stark betrunken hinter das Lenkrad seines Wagens und fuhr damit durch die Innenstadt von Wels. Zum Glück für andere Verkehrsteilnehmer blieb das nicht unbeobachtet, Polizisten stoppten die Alko-Fahrt.