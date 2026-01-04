Polizisten stoppten stark betrunkenen Autolenker

Don‘t drink and drive! Diese Empfehlung dürfte ein 36-jähriger Welser in der Nacht zum Sonntag wohlweislich ignoriert haben. Der Mann setzte sich stark betrunken hinter das Lenkrad seines Wagens und fuhr damit durch die Innenstadt von Wels. Zum Glück für andere Verkehrsteilnehmer blieb das nicht unbeobachtet, Polizisten stoppten die Alko-Fahrt.
Einer Polizeistreife war am Sonntag gegen 2 Uhr früh ein Auto in der Dragonerstraße aufgefallen. Die Beamten hielten den Lenker zunächst routinemäßig an. Bei der Kontrolle konnte bei dem 36-jährigen Welser aber deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden.
Promille-Test
Ein durchgeführter Alkomattest verlief mit 1,66 Promille klar positiv, weshalb dem Mann der Führerschein physisch und digital vorläufig abgenommen wurde. Der Alko-Lenker wird angezeigt.
