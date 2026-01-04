Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Familie hilft

„Dass Benedikt überhaupt lebt, ist ein Wunder“

Oberösterreich
04.01.2026 17:00
Die Eltern Tanja und Roland mit ihrem kleinen Kämpfer. Das spezielle Gestell soll den 2-Jährigen ...
Die Eltern Tanja und Roland mit ihrem kleinen Kämpfer. Das spezielle Gestell soll den 2-Jährigen dabei unterstützen, stehen zu lernen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Als er fünf Monate alt war, platzte in Benedikts (2) Gehirn ein Aneurysma. 80 Prozent der Betroffenen sterben, doch der Kleine kämpfte tapfer weiter. Doch mittlerweile kommen die Eltern an ihre finanzielle Grenze. Die „Krone“-Familie rückt in dieser schwierigen Zeit zusammen und hilft.

0 Kommentare

„Als ich Benedikt zu seiner Oma gebracht habe, war er quietschvergnügt. Als der Hubschrauber wenig später mit ihm abhob, wussten wir nicht, ob wir unser Kind jemals wieder sehen werden“, erzählt Tanja (36) aus dem Innviertel. Währenddessen sitzt der Kleine in einem Kindersitz und wird mit Brei gefüttert. Am 15. Dezember hat er seinen zweiten Geburtstag gefeiert – gehen oder sprechen wie Gleichaltrige kann er nicht, seine rechte Körperseite ist stark eingeschränkt.

Geschrien und alles hängen lassen
Dass er lebt, grenzt an ein Wunder. Was war geschehen? Am 14. Mai des Vorjahres brachte die 36-Jährige den damals fünf Monate alten Bub zu seiner Oma, da sie eine Schulveranstaltung der großen Tochter (10) besuchen wollte. Was dann passierte, schildert die Großmutter so: „Ich bin mit ihm spazieren gefahren, er hat im Wagerl geschlafen. Als wir daheim waren, bekam er einen Hustenanfall, hat fürchterlich geschrien, erbrochen und dann alles hängen lassen.“

Benedikt mit seiner großen Schwester Magdalena (10).
Benedikt mit seiner großen Schwester Magdalena (10).(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Quälende Ungewissheit und banges Warten
Sofort verständigt sie die Eltern, setzt die Rettungskette in Gang. Als Tanja zu Hause eintrifft, wird Benedikt gerade von Papa Roland (47) wiederbelebt: „Er war käseweiß, wie eine leblose Stoffpuppe“, schildert der 47-Jährige. Wenig später trifft der Notarzt ein. Quälende 40 Minuten wird der Bub versorgt, bis gegen 19.30 Uhr der Rettungshubschrauber Richtung Linzer Kepler Uniklinikum abhebt. Dort sitzen die Eltern bis 1 Uhr früh im Wartebereich, dann erfahren sie, was los ist. „Ein Arzt hat uns erklärt, dass Benedikt zwei Aneurysmen im Kopf hat, eines war geplatzt. 80 Prozent der Betroffenen sterben in dem Moment“, so Tanja.

Teile des Gehirns geschädigt
Zwar kann das zweite Blutgerinnsel entfernt werden, Teile des Gehirns werden aber geschädigt. Doch Benedikt macht gute Fortschritte: „Drei Tage nach der OP wurde er aufgeweckt. Eine Ärztin hat mich gefragt, ob ich ihn stillen will. Einen Tag lang bin ich bei ihm im Bett gelegen, plötzlich hat er getrunken“, so die 36-Jährige. Nach sechs Wochen wird der Kleine aus dem Spital entlassen – wie er sich weiterentwickelt, ist völlig unklar.

Helfen auch Sie!

Liebe Leser! Wenn Sie helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Wunder“ auf unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo OÖ: IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002; BIC: OBLAAT2L

Wenn Sie per Online-Banking spenden, achten Sie bitte darauf, dass beim Kontonamen „Verein Krone-Leser helfen“ angeführt ist. Die Spender werden wahlweise namentlich in unserer Zeitung veröffentlicht. Sollten Sie anonym bleiben wollen, führen Sie das im Feld „Verwendungszweck“ bitte extra an. Die Spenden sind steuerlich absetzbar!

Kosten werden nicht übernommen
Das große Ziel: Gehen oder zumindest stehen zu lernen. Eine spezielle Therapie in einer privaten Reha-Einrichtung bringt gute Fortschritte. Innerhalb einer Woche lernt Benedikt dort sitzen. Leider werden die hohen Kosten nicht von der Gesundheitskasse übernommen, sind für die Eltern kaum finanzierbar. Doch sie wollen nichts unversucht lassen, um ihren kleinen Kämpfer zu unterstützen.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Innviertel
ElternFamilieHubschrauber
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin herrscht am Sonntag weiter Chaos.
Chaos in Berlin
Blackout-Betroffene haben zu wenige Schlafplätze
In Hamburg steht ab Freitag ein 21-Jähriger vor Gericht, der Jugendliche zu selbstverletzendem ...
Prozess in Hamburg
Mann soll Jugendliche zum Suizid überredet haben
Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
263.863 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
215.605 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
175.236 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Oberösterreich
„Krone“-Familie hilft
„Dass Benedikt überhaupt lebt, ist ein Wunder“
Kulturjahr 2026
Bauernaufstand, Blasmusik und Kunst-Aufreger
Entwicklung aus Wels
Defekt im Flügel? Neues Messgerät testet Bauteile
Krone Plus Logo
Schutz vor Witterung
Ist Hundebekleidung sinnvoll oder ein Modetrend?
Festnahme
Süchtiger brach für Drogenkauf Opferstöcke auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf