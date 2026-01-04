Heimliche Fotos am WC: Deshalb kam Lehrer davon

Diese Entscheidung des Bezirksgerichtes Eferding vom 22. Dezember 2025 hatte für viel Aufsehen gesorgt. Selbst Lehrer zeigten sich irritiert darüber, dass einem Berufskollegen (57) eine Diversion angeboten wurde, obwohl dieser eine 15-Jährige heimlich auf der Toilette fotografiert haben soll. Dem Pädagogen blieb damit eine Vorstrafe erspart, er wird weiterhin Kinder unterrichten können.