Defekt im Flügel? Neues Messgerät testet Bauteile

1,2 Millionen Euro für Entwicklung

Offiziell heißt die Welser Technologie V-ROX: Das photothermische Verfahren kann etwa durch einen Wärmestau im Inneren eines Bauteils einen Defekt erkennen, der mit freiem Auge nicht zu sehen ist, ohne das Bauteil dabei zu berühren oder gar zu zerstören. Das Messgerät sieht aus wie ein Gucker und wird auf die Bauteile, etwa einen Flugzeugflügel, gerichtet.