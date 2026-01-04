Vorteilswelt
Entwicklung aus Wels

Defekt im Flügel? Neues Messgerät testet Bauteile

Oberösterreich
04.01.2026 14:00
Das V-ROX Messgerät prüft Bauteile wie Flugzeugflügel aus der Entfernung.
Das V-ROX Messgerät prüft Bauteile wie Flugzeugflügel aus der Entfernung.(Bild: B. Plank - imBILDE.at)

Die Welser Firma Voidsy entwickelte drei Jahre lang ein Messgerät, das Bauteile von Fliegern und Co. ohne Berührung untersuchen kann – wie beim Röntgen für Menschen. Ein solches Instrument kostet 100.000 Euro.

Man kennt das aus dem Spital: Will man wissen, wie’s innen drin aussieht, greifen die Ärzte zu Ultraschall oder Röntgen. Auch Bauteile von Flugzeugen oder Autos müssen „untersucht“, also auf Sicherheitsstandards überprüft werden. Die Welser Firma Voidsy hat dafür drei Jahre lang ein neues Messgerät entwickelt und damit zuletzt den Landespreis für Innovation gewonnen.

„Wenn man zum Beispiel mit Ultraschall ein Bauteil prüft, muss man es berühren. Das ist ein Nachteil, gerade für automatisierte Prüfungsanwendungen“, sagt Holger Plasser, Gründer und Geschäftsführer von Voidsy. „Unser Verfahren arbeitet berührungslos.“

Die Voidsy GmbH mit Sitz in Wels wurde 2022 gegründet und hat neun Mitarbeiter. Der Jahresumsatz ...
Die Voidsy GmbH mit Sitz in Wels wurde 2022 gegründet und hat neun Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei 600.000 bis 650.000 Euro.(Bild: B. Plank - imBILDE.at)

1,2 Millionen Euro für Entwicklung
Offiziell heißt die Welser Technologie V-ROX: Das photothermische Verfahren kann etwa durch einen Wärmestau im Inneren eines Bauteils einen Defekt erkennen, der mit freiem Auge nicht zu sehen ist, ohne das Bauteil dabei zu berühren oder gar zu zerstören. Das Messgerät sieht aus wie ein Gucker und wird auf die Bauteile, etwa einen Flugzeugflügel, gerichtet.

„Die Markteinführung des Seriengeräts war heuer im Juni“, sagt Geschäftsführer Plasser. Er gründete seine Firma 2022 – seitdem wurde am V-ROX-Verfahren gearbeitet. Rund 1,2 Millionen Euro hat die Entwicklung gekostet.

Zitat Icon

Unsere Kunden suchen mit der Technologie Defekte in Bauteilen, die unter der Oberfläche liegen, also nicht erkennbar sind.

Holger Plasser, CEO der Voidsy GmbH

Bild: Bernhard Plank

Sechs Serienprodukte im Einsatz
Der Preis eines Messgeräts liegt je nach Anwendung bei etwa 100.000 Euro. Noch steht der Verkauf am Anfang: „Wir haben jetzt rund sechs Serienprodukte und einige Vorserienmodelle im Umlauf. Unsere Kunden sind Automobilzulieferer, Luftfahrtzulieferer und Raumfahrtunternehmen“, sagt Plasser. Er will mit seinem Unternehmen weiter wachsen, etwa durch die Erschließung neuer Märkte wie Asien für das Messgerät.

Mit finanzieller Unterstützung von Business Upper Austria unter Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
