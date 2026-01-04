Vorteilswelt
Olympia-Geschichte

Mit den geschenkten Strümpfen zur Eisprinzessin

Wintersport
04.01.2026 18:25
Gold 1956 in Cortina: Sissy Schwarz (li.) und Kurt Oppelt
Gold 1956 in Cortina: Sissy Schwarz (li.) und Kurt Oppelt(Bild: Votava)

Die Olympischen Winterspiele steigen heuer erstmals seit 70 Jahren in Cortina – die „Krone“ präsentiert die drei noch lebenden Medaillen-Helden von 1956. Heute: Die goldene Eiskunstlauf-Lady „Sissy“ Schwarz, die an der Seite von Kurt Oppelt Gold im Paarlauf gewann.

0 Kommentare

Unverhofft kommt oft. Das erlebte auch Elisabeth „Sissy“ Schwarz. Denn nach kurzfristiger Absage eines Grazer Paares begann die Suche eines Teams für die Winterspiele 1952 in Oslo. Schwarz wurde ausgewählt, dazu Kurt Oppelt – ein Junge aus einem anderen Wiener Verein. „Wir kannten uns nicht, hatten wenig Zeit, alles einzustudieren“, erzählt die damals 15-Jährige, die im Alter von vier mit dem Eislaufen begann. „Die Mutti war froh, dass ich an der frischen Luft war.“

