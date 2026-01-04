Mit den geschenkten Strümpfen zur Eisprinzessin

Unverhofft kommt oft. Das erlebte auch Elisabeth „Sissy“ Schwarz. Denn nach kurzfristiger Absage eines Grazer Paares begann die Suche eines Teams für die Winterspiele 1952 in Oslo. Schwarz wurde ausgewählt, dazu Kurt Oppelt – ein Junge aus einem anderen Wiener Verein. „Wir kannten uns nicht, hatten wenig Zeit, alles einzustudieren“, erzählt die damals 15-Jährige, die im Alter von vier mit dem Eislaufen begann. „Die Mutti war froh, dass ich an der frischen Luft war.“