Statt in der Wüste stand Walkner nur im Schnee

„Es hat sich ein bisschen etwas geändert, mein Bekannter, mit dem ich zur Dakar geflogen wäre, ist leider krank geworden“, so der Salzburger, der deshalb kurzerhand zu einem anderen legendären Motorsportevent reiste, nämlich zur 39. Auflage der Jännerrallye im Raum Freistadt. „Ich war letztes Jahr zum ersten Mal dabei, ich war so begeistert. Und wenn ich jetzt schon Zeit habe und zu Hause bin, muss ich es mir einfach noch einmal anschauen“, so Walkner, der sich auch beeindruckt von den Fahrkünsten der „Vierrad-Artisten“ zeigt.