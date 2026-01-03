Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gast bei Jännerrallye

Statt in der Wüste stand Walkner nur im Schnee

Oberösterreich
03.01.2026 16:18
Matthias Walkner krönte sich 2018 zum Dakar-Sieger.
Matthias Walkner krönte sich 2018 zum Dakar-Sieger.(Bild: Red Bull Content Pool)

Normalerweise verbindet man Matthias Walkner vor allem mit der Wüste und der Rallye Dakar – am Samstag machte der Salzburger aber einen Abstecher zur legendären Jännerrallye im Raum Freistadt. 

0 Kommentare

Eigentlich wollte der Dakar-Sieger von 2018 erstmals seit drei Jahren und zwei Jahre nach seinem schweren Unfall, bei dem er sich in der Vorbereitung auf das legendäre Rennen das Bein zertrümmert hatte, wieder einen Abstecher in die Wüste wagen – und dennoch stand Matthias Walkner am Samstag plötzlich im Mühlviertler Schnee vor der „Krone“!

„Es hat sich ein bisschen etwas geändert, mein Bekannter, mit dem ich zur Dakar geflogen wäre, ist leider krank geworden“, so der Salzburger, der deshalb kurzerhand zu einem anderen legendären Motorsportevent reiste, nämlich zur 39. Auflage der Jännerrallye im Raum Freistadt. „Ich war letztes Jahr zum ersten Mal dabei, ich war so begeistert. Und wenn ich jetzt schon Zeit habe und zu Hause bin, muss ich es mir einfach noch einmal anschauen“, so Walkner, der sich auch beeindruckt von den Fahrkünsten der „Vierrad-Artisten“ zeigt. 

Walkner drückt Herman Neubauer die Daumen.
Walkner drückt Herman Neubauer die Daumen.(Bild: Manfred Binder)

Startet Walkner bei Dakar im Auto?
Und vor allem von der Kulisse: „Der Sport ist so zugänglich und die Begeisterung ist hier einfach enorm. Es sind so viele Leute, ich freue mich  richtig darauf, rauszukommen und zuzuschauen“, lacht der 39-Jährige, der „Landsmann“ Hermann Neubauer, der sich das Auto mit der Sierningerin Ursula Gassner teilt, die Daumen drückt.

Lesen Sie auch:
Jürgen Pilz brach sich Ende März den ersten Halswirbel, nun feiert er mit seinem Mazda bei der ...
Krone Plus Logo
Emotionales Comeback
Vorm Halswirbel wurde auch sein Herz gebrochen
31.12.2025
Krone Plus Logo
Highlight für PS-Fans
Rinderbauer schuf für Jännerrallye eigene Straße
01.01.2026
Jännerrallye:
Teuflischer Start in Österreichs PS-Schneehölle
03.01.2026

„Er ist ein sehr guter Freund von mir – und er soll mir einmal das Autofahren beibringen, dass ich vielleicht mal auf vier Rädern bei der Dakar starten kann“, so Walkner. Beim Erzbergrodeo war er ja übrigens schon in einem Buggy unterwegs.

Porträt von Daniel Lemberger
Daniel Lemberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
206.722 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
200.000 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
199.273 mal gelesen
Archivbild
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Elf Tage verschwunden
Kalb „Marie“ sorgte für ein wahres Neujahrswunder
Gast bei Jännerrallye
Statt in der Wüste stand Walkner nur im Schnee
Zufällig entdeckt
Brennender Heizungsraum forderte viele Feuerwehren
Ivona Dadic
Keine Hallen-Saison nach Rückkehr aus Schweden!
Mattighofen
KTM-Motohall: Pedro Acosta enthüllt sein Bike
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf