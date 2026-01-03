Vorteilswelt
Elf Tage verschwunden

Kalb „Marie“ sorgte für ein wahres Neujahrswunder

Oberösterreich
03.01.2026 17:00
„Marie“ und „Annabelle“ sind wieder vereint.
„Marie“ und „Annabelle“ sind wieder vereint.(Bild: Lang)

Am 20. Dezember büxten die beiden Kälber „Marie“ und „Annabelle“ aus ihrem Stall in Münzkirchen aus. Während „Annabelle“ nach einem Tag eingefangen wurde, fehlte von „Marie“ elf Tage lang jede Spur. Seit Silvester ist sie nun aber wieder zu Hause, wie Besitzer Wolfgang Lang der „Krone“ schildert.

Wo ist „Marie“? Diese Frage quälte Landwirt Wolfgang Lang aus Münzkirchen seit dem 20. Dezember. Wie berichtet, waren an diesem Tag das viermonatige Kälbchen „Marie“ und Fluchtpartnerin „Annabelle“ aus ihrem Stall ausgebüxt.

