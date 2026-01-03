Kalb „Marie“ sorgte für ein wahres Neujahrswunder

Am 20. Dezember büxten die beiden Kälber „Marie“ und „Annabelle“ aus ihrem Stall in Münzkirchen aus. Während „Annabelle“ nach einem Tag eingefangen wurde, fehlte von „Marie“ elf Tage lang jede Spur. Seit Silvester ist sie nun aber wieder zu Hause, wie Besitzer Wolfgang Lang der „Krone“ schildert.