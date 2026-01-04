Mann verletzte sich beim Rodeln im Dunkeln schwer

Mit Holzschlitten wollten zwei Freunde am frühen Samstagabend auf einer ehemaligen Skipiste den Grünberg bei Gmunden (OÖ) hinunterfahren. Zu dem Zeitpunkt war es aber bereits stockdunkel. Das führte schließlich auch dazu, dass einer der beiden – ein 28-jähriger Wiener – eine querende Straße übersah und wie ein Katapult mit der Rodel abhob und dann schwer auf der Piste aufschlug.