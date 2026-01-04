Mann verletzte sich beim Rodeln im Dunkeln schwer

Mit Holzschlitten wollten zwei Freunde am frühen Samstagabend auf einer ehemaligen Skipiste den Grünberg bei Gmunden (OÖ) hinunterfahren. Zu dem Zeitpunkt war es aber bereits stockdunkel. Das führte schließlich auch dazu, dass einer der beiden – ein 28-jähriger Wiener – eine querende Straße übersah und wie ein Katapult mit der Rodel abhob und dann schwer auf der Piste aufschlug.
Ein 28-jähriger Wiener unternahm am Samstag gemeinsam mit einem Freund eine Wanderung auf den Grünberg in Gmunden. Gegen 18 Uhr fuhren die beiden jeweils mit einem Holzschlitten die ehemalige Skipiste ins Tal Richtung „Mühlibankerl“ hinab.
„Schanze“ übersehen
Auf einer Seehöhe von etwa 710 Metern übersah der 28-Jährige nach dem „Steilhang“ eine querende Straße in der Dunkelheit und hob unkontrolliert ab. Dadurch prallte er heftig auf die Piste und verletzte sich dabei schwer.
Eine zufällig in der Nähe befindliche Ärztin leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Bergrettung, da ein Weitergehen für den Wiener nicht mehr möglich war.
Mit Trage zu Straße gebracht
Ein 18-köpfiges Team der Bergrettung Gmunden, darunter ein Arzt, stieg zur Unfallstelle auf. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 28-Jährige mit einer Trage zur befestigten Himmelreichstraße transportiert, von wo aus er mit der Rettung ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht werden konnte.
