Brennender Heizungsraum forderte viele Feuerwehren

Dem Zufall ist es zu verdanken, dass ein Brand in einem Heizungsraum am Freitag entdeckt wurde. Obwohl der Hausbesitzer aus Walding (OÖ) noch einen Löschversuch unternahm, mussten zahlreiche Floriani anrücken, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Der Hausbesitzer erlitt eine Rauchgasvergiftung.
Am Freitag brach gegen 19:50 Uhr im Heizraum eines Einfamilienhauses in Walding ein Brand aus. Die 33-jährige Bewohnerin bemerkte den Brand zufällig, als sie die Heizung, einen Stückgutofen, mit neuen Holzscheitern befüllen wollte.
Raum bereits stark verraucht
Beim Öffnen der Türe war der Raum bereits so stark verraucht, dass nur mehr ein Verlassen des Hauses möglich war. Während die 33-Jährige die Feuerwehr verständigte, versuchte ihr 56-jähriger Lebensgefährte den Brand noch mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen.
Material in Brand geraten
Die Brandbekämpfung wurde durch die freiwillige Feuerwehr mit rund 56 Mann und sieben Fahrzeugen übernommen. Es gelang, den Brand, der sich auf den Ausbruchsbereich beschränkt hielt, rasch abzulöschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein leicht entzündliches Material im Heizraum den Brand verursacht haben.
