Brennender Heizungsraum forderte viele Feuerwehren

Raum bereits stark verraucht

Beim Öffnen der Türe war der Raum bereits so stark verraucht, dass nur mehr ein Verlassen des Hauses möglich war. Während die 33-Jährige die Feuerwehr verständigte, versuchte ihr 56-jähriger Lebensgefährte den Brand noch mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen.