Odor als 1500-m-Vierter knapp an EM-Bronze vorbei

In 1:46,82 Minuten musste er am Sonntag in Tomaszow Mazowiecki im vorletzten von zehn Paaren dem Niederländer Tim Prins den Vortritt im Duell und auch im Streben nach dem Podest lassen. Gold ging in 1:46,08 an den Norweger Peder Kongshaug, Silber in 1:45,50 an den Polen Wladimir Semirunniy.