Odor als 1500-m-Vierter knapp an EM-Bronze vorbei

Der Tiroler Gabriel Odor hat bei den Europameisterschaften im Eisschnelllauf auf den Einzelstrecken über 1500 m als Vierter die Bronzemedaille um nur 0,21 Sekunden verpasst.
In 1:46,82 Minuten musste er am Sonntag in Tomaszow Mazowiecki im vorletzten von zehn Paaren dem Niederländer Tim Prins den Vortritt im Duell und auch im Streben nach dem Podest lassen. Gold ging in 1:46,08 an den Norweger Peder Kongshaug, Silber in 1:45,50 an den Polen Wladimir Semirunniy.
Alexander Farthofer Siebenter
Mit Alexander Farthofer wurde in 1:47,35 Min. der zweite Österreicher im Feld Siebenter, der Tiroler war am Vortag über 5000 m Sechster geworden. Odor wie Farthofer sind am EM-Finaltag in Polen am späten Nachmittag auch noch im Massenstart im Einsatz, zudem laufen Anna Molnar und Ignaz Gschwentner auf Sprintstrecken.
