Gandler in Verfolgung 28. – Männer geben auf

Der Sieg ging an die Norweger, die sich in einer knappen Entscheidung vor Frankreich (+2,6 Sek.) und Schweden (+3,8 Sek.) durchsetzten. Bei den Norskern musste Johannes Dale-Skjevdal zweimal in die Strafrunde, seinen Mannschaftskollegen Martin Uldal und Vetle Sjaastad Christiansen gelang aber eine erfolgreiche Aufholjagd. Auch die beiden Teamrennen zuvor hatte Norwegen gewonnen. Für die ÖSV-Staffel begannen Unterweger und Eder stark, Routinier Eder führte das Feld kurz sogar an und übergab als Sechster. Müllauer musste nach Schießfehlern dann zweimal in die Strafrunde, ehe Mühlbacher wegen Atemproblemen aufgab.