Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Oberhof

Gandler in Verfolgung 28. – Männer geben auf

Biathlon
11.01.2026 15:54
Anna Gandler
Anna Gandler(Bild: GEPA)

Anna Gandler hat in der Verfolgung des Biathlon-Weltcups in Oberhof eine Verbesserung verpasst. Die Tirolerin klassierte sich am Sonntag nach vier Fehlschüssen als 28., der Sieg ging an die Schwedin Elvira Öberg. 

0 Kommentare

Österreichs Männer-Staffel erreichte davor nicht das Ziel, nachdem Schlussläufer Fredrik Mühlbacher nach dem Liegendschießen aufgab. Dominic Unterweger, Simon Eder, Fabian Müllauer und Mühlbacher waren zur Halbzeit der 4 x 7,5 km noch auf Zwischenrang sechs gelegen.

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

  Der Sieg ging an die Norweger, die sich in einer knappen Entscheidung vor Frankreich (+2,6 Sek.) und Schweden (+3,8 Sek.) durchsetzten. Bei den Norskern musste Johannes Dale-Skjevdal zweimal in die Strafrunde, seinen Mannschaftskollegen Martin Uldal und Vetle Sjaastad Christiansen gelang aber eine erfolgreiche Aufholjagd. Auch die beiden Teamrennen zuvor hatte Norwegen gewonnen. Für die ÖSV-Staffel begannen Unterweger und Eder stark, Routinier Eder führte das Feld kurz sogar an und übergab als Sechster. Müllauer musste nach Schießfehlern dann zweimal in die Strafrunde, ehe Mühlbacher wegen Atemproblemen aufgab.

(Bild: EPA/FILIP SINGER)

Bei den Frauen holte Öberg nach dem Sprint den nächsten Sieg vor der Finnin Suvi Minkkinen sowie ihrer Schwester Hanna Öberg. Hinter Gandler klassierten sich Anna Juppe (48.) und Dunja Zdouc (55.) im hinteren Feld. Die zuletzt erkrankte Lisa Hauser fehlte in Oberhof.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
154.047 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
134.461 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
128.277 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Mehr Biathlon
Skispringen im Ticker
Hörl führt nach erstem Durchgang, Fettner Dritter
„Manchmal muss man“
Nach Rückschlag: Hirscher probiert neuen Sport aus
Slapstick bei der EM
Irre! Bobfahrer verliert alle drei Anschieber
Nordische Kombination
Lamparter feiert in Otepää seinen 21. Weltcupsieg
In Oberhof
Gandler in Verfolgung 28. – Männer geben auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf