Asylpolitik: Sind schärfere Gesetze die Lösung?

Der aktuelle „Themenmonitor“ zeigt eine deutliche Tendenz: Eine Mehrheit der Bevölkerung befürwortet restriktivere Maßnahmen in der Asylpolitik und eine Ausweitung polizeilicher Befugnisse. Wie blicken Sie persönlich auf diese Ergebnisse?
Auch Sicherheit ist den Österreicherinnen und Österreichern laut der Umfrage ein großes Anliegen: Mehr als drei Viertel befürworten das Mitlesen bei Messengern zur Terrorabwehr, auch Kameras auf öffentlichen Plätzen stoßen auf breite Zustimmung. Doch das Stimmungsbild ist nicht einheitlich. Alter, Wohnort und Bildung entscheiden maßgeblich darüber, wie viel staatliche Überwachung wir uns im Alltag wünschen.
Wo sehen Sie die größten Baustellen in der aktuellen Migrationspolitik und welche Lösungen erwarten Sie von der Regierung? Welche Auswirkungen könnte eine Ausweitung der polizeilichen Befugnisse auf unseren Alltag haben? Wie stehen Sie generell zur Messengerüberwachung? Teilen Sie Ihre Ansichten zu diesem Thema mit uns und der Community in den Kommentaren!
