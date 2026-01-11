Tinte ist trocken! Sturm-Wikinger als Juwel

„Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf meine Zeit beim SK Sturm zurück. Die Titelgewinne und diese besonderen Momente mit Mitspielern, Trainerteam und den Fans werde ich nie vergessen“, verabschiedet sich Chukwuani, der bei den Rangers für dreieinhalb Jahre unterschrieben hat, bei den Grazer Fans. „Tochi ist ein weiteres Beispiel für die Entwicklung, die junge Spieler beim SK Sturm nehmen können und wir sind stolz auf den gemeinsamen und erfolgreichen Weg, den wir mit ihm gegangen sind“, sagt Sportchef Michael Parensen. „Er hat sich diesen nächsten Karriereschritt durch seine konstanten Leistungen verdient.“