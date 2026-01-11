Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Millionen fließen

Tinte ist trocken! Sturm-Wikinger als Juwel

Steiermark
11.01.2026 15:08
Chukwuani lässt Millionen in die Kassen von Sturm und Sportchef Michael Parensen fließen.
Chukwuani lässt Millionen in die Kassen von Sturm und Sportchef Michael Parensen fließen.(Bild: GEPA)

Jetzt ist es amtlich! Sturm gibt Mittelfeldspieler Tochi Chukwuani offiziell an die Glasgow Rangers ab. Im Herbst hatte sich der Däne noch mit den Schotten duelliert, jetzt trägt er selbst das Königsblau des Traditionsklubs. In Graz kann man sich über einen satten Transferüberschuss freuen.

0 Kommentare

In den Sozialen Medien jubelten die Fans der Glasgow Rangers schon seit Stunden über die Ankunft von Tochi Chukwuani: Weil Sturms dänischer Mittelfeldmann im Herbst in der Europa League gegen Celtic die volle Härte gezeigt hatte, just gegen den Rivalen der Rangers Rot gesehen hatte.

Gegen Celtic – den Rivalen der Rangers – legte sich Chukwuani schon ins Zeug.
Gegen Celtic – den Rivalen der Rangers – legte sich Chukwuani schon ins Zeug.(Bild: Sepp Pail)

„Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf meine Zeit beim SK Sturm zurück. Die Titelgewinne und diese besonderen Momente mit Mitspielern, Trainerteam und den Fans werde ich nie vergessen“, verabschiedet sich Chukwuani, der bei den Rangers für dreieinhalb Jahre unterschrieben hat, bei den Grazer Fans. „Tochi ist ein weiteres Beispiel für die Entwicklung, die junge Spieler beim SK Sturm nehmen können und wir sind stolz auf den gemeinsamen und erfolgreichen Weg, den wir mit ihm gegangen sind“, sagt Sportchef Michael Parensen. „Er hat sich diesen nächsten Karriereschritt durch seine konstanten Leistungen verdient.“

Die letzten Einheiten absolvierte Chukwuani im Camp in Marbella für Sturm.
Die letzten Einheiten absolvierte Chukwuani im Camp in Marbella für Sturm.(Bild: Sepp Pail)

In Graz kann man sich die Hände reiben. Der Abgang des Mittelfeld-Abräumers reißt zwar ein Loch in den Kader, das Geld kann man aber sehr gut brauchen. Zumal der erst 22-Jährige, der insgesamt 62 Pflichtspiele für die Schwarzen (vier Tore, drei Assists) absolvierte, einst für „nur“ 150.000 Euro vom dänischen Klub Lyngby zu Sturm gewechselt war und jetzt ein sattes Transferplus von kolportierten 4,6 Millionen Euro einbringt.

Sechster der Rangliste
In der „ewigen Rangliste“ der Rekordabgänge nimmt Chukwuani einen Platz in den Top Ten ein. Angeführt wird das Ranking natürlich von Rasmus Höjlund, der im Sommer 2022 um kolportierte 17 Millionen (mit Boni sogar bis zu 20 Mio.) zu Atalanta Bergamo gewechselt war. Die Deals mit Mika Biereth (Monaco) und Emanuel Emegha (Straßburg) gingen laut transfermarkt.at bei stolzen 13 Millionen über die Bühne, auch Alexander Prass (zu Hoffenheim) brachte Sturm eine kolportierte zweistellige Millionensumme. Kelvin Yeboah (6,5 Mio. zum FC Genua) war einst der erste Schicker-Millionen-Deal bei Sturm. Dahinter kommt schon Tochi Chukwuani.

 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Graz
Glasgow RangersEuropa League
TraditionsklubHerbst
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
152.416 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
132.492 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
124.263 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf