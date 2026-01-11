In Österreich erhalten Versicherte zwar 80 Prozent des Kassentarifs, also jenen Betrag, den ein Arzt mit Kassenvertrag für dieselbe Leistung bekäme, zurück, bleiben jedoch meist auf hohen Restkosten sitzen. Unsere Frage des Tages vom 11. Jänner lautet daher: Sollen Wahlärzte zum Kassentarif arbeiten?
Ihre Meinung zählt!
Wenn alle Ärzte dasselbe kosten würden, nach welchen Kriterien würden Sie dann entscheiden, zu wem Sie gehen? Welche Auswirkungen hätte eine Verpflichtung zu Kassentarifen Ihrer Meinung nach auf die soziale Gerechtigkeit im Gesundheitssystem? Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Prozess der Kostenerstattung gemacht? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.