Im Griff der Houthi: Der tägliche Kampf im Jemen

Seit Oktober 2023, kurz nach dem Massaker der Hamas in Israel mit 1200 Toten am 7. Oktober, greifen die Houthi verstärkt Israel und auch Handelsschiffe im Roten Meer an, eine der weltweit wichtigsten Schifffahrtsrouten. Die Rebellen behaupten, damit Solidarität mit der Hamas und den Palästinensern zu zeigen. Doch Faisal Hani weiß, dass dahinter etwas anderes steckt.