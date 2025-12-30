Wie man am meisten vom Wiener Silvesterpfad hat

Wo Kinderwägen und Hunde erlaubt sind

Das Gedränge bedeutet zudem ein Verbot aller sperrigen Gegenstände – auch größere Rucksäcke fallen darunter – und aller Gefährte. Das gilt ab spätestens 22 Uhr bis zum offiziellen Ende der Veranstaltung um 3 Uhr früh am Stephansplatz, Graben und in der Kärntnerstraße auch für Kinderwägen. Wenn das Gedränge schon davor groß ist, kann das Verbot auch früher ausgesprochen werden. Dieselbe Regel gilt auch für Hunde. Nur Blinden- und andere Assistenzhunde dürfen immer und überall dabei sein. Alle anderen Tiere müssen überhaupt daheimbleiben.