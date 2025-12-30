Kriminalfälle über die Salzburger heuer redeten

Senior erschoss Einbrecher

Es war der aufsehenerregendste Kriminalfall des Jahres: Am 31. Juli brach ein ungarisches Paar (31, 30) in ein Einfamilienhaus im Salzburger Stadtteil Gnigl ein. Zu diesem Zeitpunkt war der Hausbesitzer, ein Salzburger (66), gerade bei seiner Geburtstagsfeier. Die Ungarn durchsuchten die Räume, machten Beute – Uhren, Münzen und Lebensmittel. Als der 66-Jährige von seinen Angehörigen zurückkehrte und die beiden Einbrecher auf seinem Grundstück fand, holte der Waffenbesitzer seine Pistole und drückte mehrfach ab.