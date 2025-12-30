Vorteilswelt
„Krone“-Rückblick 2025

Kriminalfälle über die Salzburger heuer redeten

Salzburg
30.12.2025 06:00
Polizisten beim Haus in Salzburg-Gnigl, wo Schüsse fielen.
Polizisten beim Haus in Salzburg-Gnigl, wo Schüsse fielen.

Ein erschossener Einbrecher, zwei Großbrände und die Tragödie am höchsten Berg Österreichs: Diese Ereignisse und Kriminalfälle spielten sich heuer in Salzburg oder mit Salzburgern ab. Die „Krone Salzburg“ blickt auf das Chronik-Jahr 2025 zurück.

Senior erschoss Einbrecher
Es war der aufsehenerregendste Kriminalfall des Jahres: Am 31. Juli brach ein ungarisches Paar (31, 30) in ein Einfamilienhaus im Salzburger Stadtteil Gnigl ein. Zu diesem Zeitpunkt war der Hausbesitzer, ein Salzburger (66), gerade bei seiner Geburtstagsfeier. Die Ungarn durchsuchten die Räume, machten Beute – Uhren, Münzen und Lebensmittel. Als der 66-Jährige von seinen Angehörigen zurückkehrte und die beiden Einbrecher auf seinem Grundstück fand, holte der Waffenbesitzer seine Pistole und drückte mehrfach ab.

Salzburg

